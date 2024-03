Eier im nassen Gras: Regen an Ostern erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Osterwochenende bringt T-Shirt-Wetter nach Baden-Württemberg - zumindest zunächst: Bisherigen Prognosen zufolge schrammt der Karsamstag im Südwesten in diesem Jahr knapp an einem Sommertag vorbei. »Vielerorts werden wir die 20 Grad überschreiten«, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Jüngste Prognosen hätten Höchstwerte von 23 Grad in Mannheim vorhergesagt. Die hohen Temperaturen sind demnach recht gleichmäßig verteilt im Südwesten, entlang des Neckars und in Oberschwaben soll es ähnlich warm werden. Den Angaben nach schwanken die Modelle aber noch. »Es ist noch nicht sicher, ob es auf einen Sommertag hinausläuft«, so der Meteorologe. Ein solcher ist erreicht, sobald die Temperaturen auf 25 Grad oder höher steigen.

Laut DWD wird es nach höchstens 18 Grad an Karfreitag und einer kühlen Nacht am Samstag aber einen deutlichen Temperaturschub geben. Im Tagesverlauf kann im Westen etwas mehr Bewölkung aufziehen, im Schwarzwald kann es ein paar Schauer geben. Im Osten bleibt es wohl trocken.

Wer Eier suchen möchte, sollte sich am Ostersonntag auf nasses Gras einstellen: Der DWD rechnet mit Regen, der zunächst im Westen aufkommt und sich im Tagesverlauf nach Osten fortsetzt. Im Osten gibt es aber wohl weniger Niederschläge. Dazu wird es auch wieder etwas kühler. Vorhergesagt sind 16 bis 18 Grad im Bergland und 17 bis 19 Grad in tieferen Lagen.

Auch an Ostermontag fällt zeitweilig Regen und es wird stark bewölkt. Am Nachmittag könne es von Westen her auflockern und ein paar sonnige Momente geben. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 15 und 19 Grad.