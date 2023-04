Aktuell Land

Ehepaar will mehr als 30.000 Stück Zigaretten schmuggeln

Der Zoll hat ein Schmugglerpaar gestoppt, das mit über 30.000 Stück Zigaretten am Stuttgarter Flughafen gelandet ist. Das Ehepaar war am Osterwochenende aus der Türkei am Flughafen gelandet und wollte mit sieben Gepäckstücken über den Ausgang für anmeldefreie Ware einreisen, wie das Zollamt am Montag mitteilte. Die Zöllner röntgten das Gepäck und fanden insgesamt 30.420 Zigaretten in sieben der Koffer.