Ehepaar getötet: Noch keine neuen Erkenntnisse

Eine Spurensuche nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars in Schwaben hat nach Polizeiangaben bisher keine neuen Erkenntnisse gebracht. Es gebe keine neuen Hinweise auf den oder die möglichen Täter, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ermittler hatten die Umgebung rund um das Haus der Getöteten am Montag abgesucht.