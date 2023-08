Aktuell Land

Ehepaar gerät mit Sportboot auf Ostsee in Seenot

Rettungskräfte haben ein auf der Ostsee in Seenot geratenes Sportboot mit zweiköpfiger Besatzung wieder sicher zurück an die Küste nach Kühlungsborn (Landkreis Rostock) geleitet. Das Ehepaar aus Stuttgart sei am Freitagnachmittag vollkommen von den Wind- und Seegangsbedingungen des Gewässers überrascht worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Sie wollten demnach mit dem etwa neun Meter langen Motorboot von Travemünde nach Rostock fahren.