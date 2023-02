Aktuell Land

Ehemann schweigt vor Gericht zur Frauenleiche im Kofferraum

Er soll seine Ehefrau aus Habgier mit einem Hammer erschlagen und die Leiche in einem Kofferraum versteckt haben: Zum Auftakt des Mordprozesses am Heidelberger Landgericht hat sich der 66-jährige Angeklagte am Montag nicht zu den Vorwürfen geäußert, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Er habe nur Angaben zur Person gemacht.