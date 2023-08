Bitte aktivieren Sie Javascript

Etwa 500.000 Euro Sachschaden hat der Brand einer ehemaligen Jugendherberge verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch in dem leerstehenden Gebäude in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Das Feuer habe im Dachstuhl begonnen und sich dann im Gebäude ausgebreitet.