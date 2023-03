Aktuell Land

E-Bike-Fahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist der Fahrer eines E-Bikes bei Öhringen im Hohenlohekreis ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 93 Jahre alter Autofahrer dem 57-jährigen Radler am Sonntag von hinten auf. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun den Hergang klären. Beide Männer waren am Morgen mit ihren Fahrzeugen in gleicher Richtung auf der Landesstraße unterwegs. Die Straße musste zur Unfallaufnahme gut vier Stunden lang in beide Richtungen gesperrt werden.