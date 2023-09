Aktuell Land

E-Auto und Hütte bei Brand in Sinsheim zerstört

Ein E-Auto und eine Hütte sind in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet zunächst das Auto in Brand, später griffen die Flammen auf die danebenstehende Grillhütte über. Ein Passant entdeckte das Feuer am frühen Sonntagmorgen.