Dziambor wechselt von Mannheim nach Schwenningen

»In Arkadiusz' Fall haben sich die Dinge über die vergangenen Monate leider nicht so entwickelt, wie sie es vonseiten des Clubs und aus Arakadiusz' Sicht hätten tun sollen«, sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Deshalb habe man sich nach konstruktiven Gesprächen für die Trennung entschieden. Dziambor spielte schon in der Schülermannschaft für die Jungadler und sammelte ab der Saison 2020/21 Erfahrungen in der höchsten deutschen Spielklasse.

Bei seinem neuen Verein soll der 21-Jährige nach Angaben der Wild Wings »bereits sehr zeitnah« starten. Ein Einsatz am Mittwoch in Köln sei »alles andere als ausgeschlossen«, wenn alle Unterlagen rechtzeitig vorlägen. Zudem teilten die Schwenninger mit, dass Kai Zernikel in die Oberliga ausgeliehen wird. Dort soll er Spielpraxis erhalten.

Website der Adler Mannheim

Vereinsmitteilung Schwenningen