DWD warnt vor Unwettern und Hitze im Südwesten

Eine Unwetterwarnung für Teile Baden-Württembergs hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch ausgegeben. Demnach zog sich eine sehr starke Gewitterlinie am Morgen von der Schwäbischen Alb bis zum Bodensee, wie ein Sprecher mitteilte. Dabei sei es zu Orkanböen, Hagel und Starkregen gekommen. Die Gewitterlinie werde wohl in den frühen Mittagsstunden weiter nach Oberschwaben wandern.