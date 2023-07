Aktuell Land

DWD warnt vor Gewitter und Starkregen in Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Sturmböen und Starkregen in Baden-Württemberg. Am Dienstag und in der ersten Hälfte der Nacht zum Mittwoch sei dies vereinzelt im ganzen Land möglich, sagte ein Sprecher. Vereinzelt könnten 35 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde fallen. Zudem seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 Stundenkilometern und Hagel mit einer Körnergröße von 2 Zentimetern nicht auszuschließen.