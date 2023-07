DWD warnt vor Gewitter und Starkregen in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Sturmböen und Starkregen in Baden-Württemberg. Am Dienstag und in der ersten Hälfte der Nacht zum Mittwoch sei dies vereinzelt im ganzen Land möglich, sagte ein Sprecher. Vereinzelt könnten 35 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde fallen. Zudem seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 Stundenkilometern und Hagel mit einer Körnergröße von 2 Zentimetern nicht auszuschließen.

Vor allem im Bergland, im Süden des Landes und in den Hochlagen des Südschwarzwaldes kann der Wind kräftig wehen, dort sind den Angaben nach auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer möglich. Am Dienstagabend flaut der Wind ab.

In der Nacht zum Mittwoch beruhigt sich das Wetter und die Gewitter lassen nach - bevor es am Mittwochnachmittag wieder donnern und blitzen kann. Auch dann können die Gewitter wieder mit Starkregen, Windböen und kleinkörnigem Hagel einhergehen.

Am Bodensee und im Allgäu kann es in der Nacht zum Mittwoch auch unabhängig von Gewittern kräftig regnen. Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 Litern auf den Quadratmeter pro Stunde ist nicht ausgeschlossen. (dpa)