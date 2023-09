Aktuell Land

Dutzende Paddler schippern in Riesenkürbissen übers Wasser

Knapp 60 wagemutige Paddler sind vor dem Ludwigsburger Schloss in ausgehöhlten Riesenkürbissen übers Wasser gefahren. Die Kürbis-Regatta, ein Spaß-Wettbewerb, findet am Wochenende nach Angaben der Veranstalter zum 18. Mal statt. Gepaddelt wurde auf dem See im Blühenden Barock.