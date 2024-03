Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch am Samstag könne es örtlich Schauer geben. Immerhin werde es im Tagesverlauf trockener. Auf höheren Lagen können stärkere Winde dazukommen. Am Sonntag ist das Wetter laut DWD-Vorhersage ebenfalls gemischt. Der Tag starte freundlich. Am Nachmittag kämen allerdings Wolken und auch Regen hinzu. Temperaturen lägen bei 16 Grad am Rhein und 11 Grad im Bergland.

Wetterbericht Baden-Württemberg (DWD)