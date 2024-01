Aktuell Land

Durchsuchung gegen Rocker: Schusswaffen und Drogen gefunden

Die Polizei hat in Offenburg und Lahr (Ortenaukreis) mehrere Wohnungen in Zusammenhang mit Waffen- und Drogenhandel im Rocker-Milieu durchsucht. Zwei Hauptverdächtige seien Mitglieder einer Rocker-Gruppierung, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Einsatz an mehr als einem dutzend Wohnungen am Donnerstag fanden die Beamten rund ein Kilo Kokain, zwei Kilogramm Marihuana, drei Schusswaffen inklusive Munition und waffenähnliche Gegenstände. Außerdem wurde Bargeld und Vermögenswerte in einem hohen fünfstelligen Betrag sichergestellt.