Durch Social-Media abgelenkt - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist im Ortenaukreis bei einem Unfall schwer verletzt worden, weil er durch Social-Media abgelenkt war. Der 35-Jährige habe die Handynutzung während der Fahrt nach dem Unfall in Achern selbst zugegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war zudem nicht angeschnallt gewesen. Er wurde aus dem Fenster auf der Beifahrerseite geschleudert und unter seinem Auto eingeklemmt.

Zunächst sei er durch die Ablenkung von der Straße abgekommen, prallte gegen einen Baum und in ein geparktes Auto. Dieses wiederum wurde auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Das Auto des Fahrers sei bei dem Unfall am Mittwochabend auf die Beifahrerseite gekippt. Darunter wurde der Mann im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro. Der Baum, der durch den Unfall am Mittwoch schwerbeschädigt wurde, musste von der Feuerwehr gefällt werden.