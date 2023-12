Dunja Hayali erhält Radio Regenbogen Award

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu den weiteren Preisträgern gehören der Geiger David Garrett, der Sänger James Arthur (»Say You Won't Let Go«), der Kabarettist Torsten Sträter und die deutsche Band Fury in the Slaughterhouse (»Won't Forget These Days«).

Die Komikerin und Schauspielerin Mirja Boes wird die Preisverleihung am 19. April im Europa-Park moderieren, wie der private Radiosender aus Baden-Württemberg berichtete. Er verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998. Der sogenannte Ehren-Award des laufenden Jahres war an »Wetten, dass..?«-Erfinder Frank Elstner gegangen.

