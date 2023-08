Aktuell Land

Duell mit Klopp? Freiburgs Streich würde »nicht nein sagen«

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg würde ein mögliches Europapokal-Duell mit dem englischen Topclub FC Liverpool und dessen deutschem Starcoach Jürgen Klopp durchaus reizen. »Wenn es Liverpool sein sollte, sagen wir nicht nein«, sagte der 58-Jährige einen Tag vor der Auslosung der Europa-League-Gruppenphase in Monaco am Freitag. »Mit den Jungs mal in einem Pflichtspiel an der Anfield Road zu spielen, wäre toll.«