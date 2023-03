DTB-Turnerinnen auf Rang sieben in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch für die beiden deutschen Finalteilnehmer bei den Männern gab es am Abend keinen Podestplatz. Am Sprung landete der Berliner Dario Sissakis seinen zweiten Versuch im Sitz und wurde mit 13,783 Punkten Fünfter. Der Hannoveraner Andreas Toba, der in der Entscheidung an den Ringen nachgerückt war, schloss diese nach einem missglückten Abgang mit 13,266 Punkten auf dem sechsten und letzten Rang ab.

Malewski hatte keinen guten Tag erwischt, zeigte nur einen einfachen Sprung, brachte ihren Stufenbarrenabgang nicht in den Stand und stürzte bei einer akrobatischen Serie aus freiem Rad und Spreizsalto vom Balken. 12,450 Punkte auf dem nur zehn Zentimeter schmalen Grat reichten der Schülerin zwei Wochen nach ihrem dritten Rang beim Weltcup in Doha nicht für einen Platz im Finale am Sonntag (10 Uhr). In diesem wird Schlegel die deutschen Farben vertreten, die mit 13,45 Punkten überraschend für die zweithöchste Note im Feld sorgte.

Den Sieg bei der Team Challenge sicherten sich die USA mit 162,30 Punkten vor Belgien (155,95) und Frankreich (155,30). Die zweite Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit Chiara Moiszi (Freiburg), Jessica Schlegel (Leipzig), Lea Wartmann (Chemnitz), Amelie Pfeil (Böckingen) und Janoah Müller (Mannheim) musste sich mit 143,70 Punkten und dem letzten Platz begnügen.

