Drohung an Schulen: 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

In den Fokus der Ermittler geriet laut Polizei ein 14-Jähriger, der der Schulleitung am Montag einen Schriftzug gemeldet hatte. Am Dienstag nahm die Polizei ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an. Es werde geprüft, dem Jugendlichen die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen.

In den zwei Schulen wurden am vergangenen Freitag, am Montag und am Dienstag die Schriftzüge entdeckt. Ob alle Taten zusammenhängen, wurde laut Polizei zunächst noch ermittelt.

