Drohmails an Mannheimer Schulen

Erneut haben Drohmails an Mannheimer Schulen die Polizei auf den Plan gerufen. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Mehrere Schulen in der Stadt erhielten demnach am Donnerstagmorgen in Mannheim »anonyme E-Mails mit bedrohlichen Inhalt«. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler konnte aber ausgeschlossen werden. Eine jeweilige Evakuierung der Schulzentren sei nicht erforderlich gewesen, hieß es.