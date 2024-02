Aktuell Land

Drogeriemarktkette dm setzt auf Upcycling für Pflegeprodukte

Trotz eines Rechtsstreits um grüne Werbebegriffe hält die Karlsruher Drogeriemarktkette dm am Thema Nachhaltigkeit fest und nimmt nun Upcycling in den Fokus. »Das heißt, wir verwenden Nebenprodukte beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie, die als Inhaltsstoffe in unseren Produkten dienen«, erklärte Geschäftsführerin Kerstin Erbe, die bei dm für das Ressort Produktmanagement und Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Mit einem Bielefelder Start-up hat dm die Marke No Planet B neu aufgelegt und vertreibt die neuen Haar- und Pflegeprodukte ab diesem Montag.