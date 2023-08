Aktuell Land

Drogeriemarktkette dm ruft Intim-Waschbalsam zurück

Wegen möglicher Keimbelastung hat die Drogeriekette dm ein Waschbalsam für den Intimbereich zurückgerufen. Betroffen ist der Artikel »Jessa Intimpflege Waschbalsam mit 10 Prozent Pflegeöl« in der 100-Milliliter-Tube, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Rückruf gelte unabhängig von Charge oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Produkt wurde aus dem Verkauf genommen.