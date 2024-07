Drogenlager in Schrebergarten - 56-Jähriger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 56-Jähriger hat eine Schrebergarten-Parzelle in Schwaben als Drogenlager genutzt. Der Mann habe in Neu-Ulm mit Kokain gehandelt, wie die Polizei mitteilte. Nach wochenlangen Ermittlungen hätten Fahnder den Verdächtigen bereits am Dienstag festgenommen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes und des Schrebergartens hätten die Beamten insgesamt rund 120 Gramm Kokain und mehrere Handys sichergestellt. Den größeren Anteil der Drogen hätten die Fahnder in der Gartenparzelle beschlagnahmt, sagte ein Polizeisprecher. Der 56-Jährige befindet sich nach Polizeiangaben seit Donnerstag in U-Haft.