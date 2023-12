Aktuell Land

Drogenhändler versteckt Kokain vor Vernehmung bei Polizei

Auf dem Weg zu seiner Vernehmung bei der Polizei hat ein 56 Jahre alter Mann Kokain und Marihuana im Vorraum des Polizeigebäudes in Tübingen versteckt. Doch Beamte hatten am Mittwoch ein gutes Näschen und entdeckten die Rauschmittel, wie die Behörde mitteilte. Im Zimmer des Tatverdächtigen in einer Pension fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte anschließend noch entsprechendes Verpackungsmaterial sowie geringere Mengen Marihuana.