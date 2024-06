Aktuell Land

Drogenhändler verhaftet: Mehrere Kilo Drogen sichergestellt

Ein 35-Jähriger ist wegen Drogenhandels in Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) verhaftet worden. Die Polizei hat den Mann nach umfangreichen Ermittlungen bei einer Fahrt, bei der er Drogen beschaffen wollte, am Donnerstag festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In seinem Auto wurden zwei Handys, Kokain, Haschisch und eine einstellige Kilo-Menge Marihuana gefunden.