Drogenhändler durch Spezialeinsatzkommando festgenommen

Einen mutmaßlich bewaffneten Drogenhändler hat die Polizei mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos im Schwarzwald-Baar-Kreis festgenommen. Weil es Hinweise auf Waffen gab, wurden die Spezialkräfte hinzugezogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Mann sei in Villingen-Schwenningen wegen Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung und des - teils bewaffneten - Handels mit Rauschgift festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft.