Drogengeschäft geplant? Polizei hört Gespräch durch Haustür

Zwei Männer aus Rottenburg sollen sich so laut über den geplanten Verkauf von Drogen unterhalten haben, dass Polizisten das Gespräch vor der Haustür mithören konnten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten ursprünglich wegen einer Ruhestörung zum Haus des 40-Jährigen gefahren. Nun sitzen er und sein mutmaßlicher Komplize in Untersuchungshaft.