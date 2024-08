Drogendealer-Netzwerk im Raum Heilbronn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Verdächtige sollen im Raum Heilbronn gemeinschaftlich mit größeren Mengen Drogen gehandelt haben. Dabei sollen sie unter anderem Heroin in einem sechsstelligen Wert verkauft haben, wie die Polizei mitteilte. Auch andere Betäubungsmittel fanden die Beamten bei Durchsuchungen bei den Verdächtigen, darunter ein synthetisches Opioid, Ecstasy und Kokain.

Drei der mutmaßlichen Drogendealer, zwei Männer und eine Frau im Alter von 42, 46 und 53 Jahren, nahm die Polizei bereits im Mai fest. Nun haben weitere Ermittlungen ergeben, dass auch ein 20-Jähriger aus dem Raum Bretzfeld (Hohenlohekreis) an den Taten beteiligt gewesen sein soll. Er wurde den Angaben der Polizei zufolge in seiner Wohnung festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die vier Verdächtigen sollen mindestens seit Oktober 2023 mit den Betäubungsmitteln gehandelt haben.