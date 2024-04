Aktuell Land

Drogendealer muss für 9 Jahre und 4 Monate ins Gefängnis

Ein Mann ist Donnerstag am Mannheimer Landgericht wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. Der 33-Jährige habe Cannabis in nicht geringer Menge verkauft, teilte ein Sprecher des Landgerichts auf schriftliche Anfrage mit. Zusätzlich zu der Haftstrafe würden Erträge aus seinen Drogen-Geschäften in Höhe von 122.930 Euro eingezogen.