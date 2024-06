Aktuell Land

DRK Sachsen unterstützt Flutgebiete in Baden-Württemberg

Das Deutsche Rote Kreuz Sachsen unterstützt Flutgebiete in Baden-Württemberg. Am Mittwoch seien 86 Bautrocknern nach Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) in eines der vom Hochwasser betroffenen Flutgebiete geschickt worden, wie das DRK Sachsen mitteilte.