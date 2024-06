Drittligist Waldhof Mannheim trennt sich von Duo

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jalen Hawkins und Kevin Goden werden in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga nicht mehr für den SV Waldhof Mannheim auflaufen. Beide Personalentscheidungen teilten die Mannheimer am Samstag mit. Bei Hawkins seien Club und Spieler zu dem Entschluss gekommen, den laufenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen. Goden schließt sich Alemannia Aachen an. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Vereinsmitteilung Kevin Goden

Vereinsmitteilung Jalen Hawkins