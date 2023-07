Aktuell Land

Dresdner Hochschulrektor Köhler geht nach Stuttgart

Der Rektor der Dresdner Hochschule für Musik, Axel Köhler, verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Er habe sich auf die gleiche Position an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart beworben und der Ruf sei an ihn ergangen, teilte der Kammersänger und Regisseur am Donnerstag mit. Der Wechsel von der Elbe an den Neckar habe auch persönliche und familiäre Gründe.