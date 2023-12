Aktuell Land

Drei Verletzte und Schaden in Millionenhöhe bei Feuer

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind drei Menschen verletzt worden. Bei dem Feuer am frühen Sonntagmorgen hätten die Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen - mehrere Stunden nach Ausbruch des Brandes - noch an. Eine Risiko für umliegende Gebäude bestand den Angaben zufolge nicht. Das Anwesen sei komplett zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.