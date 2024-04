Aktuell Land

Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos beim Abbiegen

In Sigmaringen sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen und drei Frauen verletzt worden - eine 39-Jährige davon schwer. Die 39-Jährige habe an der Auffahrt zu einer Bundesstraße die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin ignoriert, teilte die Polizei am Samstag mit. Als sie anschließend nach links auf die Straße abbiegen wollte, stießen die beiden Wagen zusammen. Die 67-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie ihre 84 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.