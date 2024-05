Aktuell Land

Drei Verletzte bei Unfall auf A6

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer auf der linken Spur wohl einen Wagen auf der mittleren Spur übersehen. Es kam zum Crash, durch die Kollision wurde der Wagen in die Leitplanke geschleudert. Nach dem Unfall am Morgen waren zwischenzeitlich zwei Spuren der Autobahn gesperrt.