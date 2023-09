Aktuell Land

Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Neckartalstraße in Heilbronn sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam ein 22 Jahre alter Fahrer eines Autos in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 52 Jahre alten Frau. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen das Auto einer hinter ihr fahrenden 33-Jährigen. Warum der Mann von seiner Spur abkam, war zunächst unklar, ebenso, wie schwer die Verletzungen der Beteiligten waren.