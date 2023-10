Aktuell Land

Drei Verletzte bei Feuer in Wohnhaus

Drei Menschen sind bei einem Brand in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwoch in der Wohnung einer 81-Jährigen aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Nachbarn hörten den Rauchmelder und brachten die Frau aus der Wohnung. Rettungskräfte fuhren die Seniorin und den 28 Jahre alten Nachbarn vorsorglich ins Krankenhaus. Die 24-jährige Nachbarin wurde vor Ort behandelt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Das Haus ist nach Angaben der Polizei unbewohnbar.