Drei teils schwere Arbeitsunfälle in Baden-Württemberg

Drei teils schwere Arbeitsunfälle haben sich Donnerstag und Freitag in Baden-Württemberg ereignet.

In Rheinfelden (Kreis Lörrach) ist ein 35 Jahre alter Arbeiter am Donnerstag von einem Dach gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel der Mann etwa fünf Meter in die Tiefe auf eine Steinmauer. Er war mit der Installation einer Solaranlage beschäftigt, als er beim Transport eines Solarmoduls - vermutlich durch einen Windstoß - das Gleichgewicht verlor und vom Dach stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In Köngen (Kreis Esslingen) war am Freitagmorgen ein 32-Jähriger auf einem Bauernhof schwer verletzt worden. Er war damit beschäftigt Pflanzenabfälle in eine Maschine zu befördern. Dabei kam aus bislang ungeklärter Ursache sein Bein in die Förderschnecke der Maschine. Mit schweren Beinverletzungen wurde Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zudem kam es in Altbach (Kreis Esslingen) zu einem weiteren Unfall. Ein 61-jähriger Arbeiter stürzte von einem Gerüst drei Meter in die Tiefe. Wie schwer der Mann verletzt wurde, war bislang nicht klar. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

