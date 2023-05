Aktuell Land

Drei Schwerverletzte bei Autounfall an Kreuzung

Drei Menschen sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Pfalzgrafenweiler-Kälberbronn (Landkreis Freudenstadt) schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Kreuzung krachte einer der Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die 19-jährige Fahrerin und ihre 18 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht.