Drei Rinder sorgen für Verkehrschaos auf der A7

In Schwaben sind drei ausgebüxte Rinder auf der Autobahn 7 unterwegs. Die A7 ist deshalb zwischen den Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Die Rinder standen demnach plötzlich hinter einem Wildschutzzaun und verschafften sich irgendwie einen Weg auf die Autobahn. Ab dem Zeitpunkt seien die drei Rinder jeweils alleine in verschiedene Richtungen unterwegs gewesen.