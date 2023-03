Aktuell Land

Drei mutmaßliche Autoreifendiebe auf frischer Tat erwischt

Die Polizei hat drei mutmaßliche Diebe von Autoreifen auf frischer Tat ertappt. Die Verdächtigen - zwei Männer im Alter von 23 und 31 Jahren sowie eine 28-jährige Frau - waren in der Nacht zum Montag in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mutmaßlich auf Diebstahls-Tour, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.