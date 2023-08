Drei Millionen Euro Schaden bei Brand in Härterei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Feuer in einem Metallbetrieb in Eislingen (Landkreis Göppingen) hat einen Schaden von etwa drei Millionen Euro verursacht. Ein Arbeiter sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Brand soll an einem Ofen ausgebrochen sein. Von da aus griffen die Flammen auf weitere Öfen und das Hallendach über. Das Feuer war nach Angaben des Polizeisprechers nach knapp drei Stunden gelöscht. Eine Härterei ist für gewöhnlich eine Abteilung in Metallbetrieben, in der Metalle gehärtet werden.