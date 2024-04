Aktuell Land

Drei Menschen bei Unfall auf Autobahnzubringer verletzt

Ein Autofahrer ist auf einem Autobahnzubringer in Heilbronn in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Zuerst fuhr der 59-Jährige gegen das entgegenkommende Auto eines 31-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Aus welchem Grund der 59-Jährige am Freitag von seiner Fahrbahn abkam und hintereinander in zwei Autos prallte, war zunächst unklar.