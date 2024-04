Aktuell Land

Drei Menschen bei Auffahrunfall auf A81 verletzt

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 nahe Herrenberg (Kreis Böblingen) verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 87-Jähriger schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwei Frauen wurden laut Polizei bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt.