Drei Männer treten auf Mann in Friedrichshafen ein

Drei Männer haben nach Angaben der Polizei einen 37-Jährigen in der Uferzone in Friedrichshafen zu Boden geschlagen und massiv auf ihn eingetreten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Geschädigte mit seiner 36 Jahre alten Freundin eine Bar besucht. Als die drei Männer einen anderen Gast anpöbelten, sei der 37-Jährige dazwischen gegangen und habe sie zurechtgewiesen. Beim Verlassen der Bar am frühen Samstagmorgen sei das Paar dann von den Männern angegriffen worden.