Drei Männer mit Messer verletzt: Tatverdächtige festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung sind in Sigmaringen drei Männern mit einem Messer leicht verletzt worden. Drei Tatverdächtige wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil möglicherweise das Handy eines 40-Jährigen geklaut worden war, soll es am Mittwoch zu einem Streit zwischen den beiden Dreiergruppen gekommen sein.