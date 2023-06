Aktuell Land

Drei Männer belästigen Minderjährige auf Volksfest

Drei Männer sollen in der Nacht zum Sonntag zwei Mädchen auf und nach dem Kinder- und Heimatfest in Laupheim (Landkreis Biberach) sexuell belästigt haben. Eine 14-Jährige sei zunächst auf dem Festplatzgelände von zwei Männern »unsittlich angefasst« worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.