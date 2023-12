Drei Kinderkliniken in Baden-Württemberg müssen ihre Frühchen-Stationen schließen, auch Reutlingen. Grund dafür ist eine bundesweite Gesetzesänderung. Doch in letzter Sekunde rettet die Landesregierung die Stationen - vorerst.

Nach einer bundesweiten Gesetzesänderung dürfen ab 2024 nur noch ausgewählte Kliniken im Land Frühchen behandeln. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa Nach einer bundesweiten Gesetzesänderung dürfen ab 2024 nur noch ausgewählte Kliniken im Land Frühchen behandeln. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.