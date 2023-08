Aktuell Land

Drei Festnahmen bei Schlägerei mit 15-20 Menschen

Die Polizei hat drei Männer nach einer Schlägerei auf einer privaten Feier in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ihr in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei zwischen 15 bis 20 Menschen gemeldet. Ausgangspunkt für den Konflikt sei eine Sachbeschädigung gewesen.